الشلالدة: تقرير بنسودا يرسخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال

وزير العدل محمد الشلالدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير العدل محمد الشلالدة: إن تقرير المدعية العامة

للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا حول الولاية القانونية للمحكمة، يؤكد اختصاصها على الارض الفلسطينية ويرسخ الشخصية القانونية لدولة فلسطين تحت الاحتلال واحقيتها في ملاحقته على جرائمه.



واضاف الشلالدة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، ان التقرير الصادر من المدعية العامة يؤكد على جواز عمل المحكمة في فلسطين بما يشمل الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية ما يتيح للدائرة التمهيدية فتح تحقيق بالجرائم الاسرائيلية.



واعتبر أن تقرير بنسودا يمثل انتصارا لمبادئ وقواعد القانون الدولي وحركات التحرر حول العالم والدول التي لديها قضايا امام الجنائية الدولية.