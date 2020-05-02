التعاون الإسلامي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يؤكد الولاية القضائية للمحكمة على الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وجددت دعمها لحق دولة فلسطين في اللجوء للقضاء الدولي من أجل ضمان المساءلة وتحقيق العدالة وفقاً للقانون الدولي.



وأكدت المنظمة أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزز مصداقية منظومة العدالة الدولية وحقوق الانسان ودورها في وضع حد لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.