الطب الوقائي: نتائج 300 عينة لمواطنين في بيت لقيا ستظهر نتائجها اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه، أنه تم سحب 300 عينة من مواطنين في بيت لقيا برام الله من قبل فريق طبي ستظهر نتائجها اليوم، مشددا على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي للمشتبة بإصابتهم بفيروس (كورونا).



وأوضح عبد ربه في تصريحات إذاعية، اليوم السبت، أن الإصابات الثمانية التي سجلت بالأمس في بيت لقيا من عائلة واحدة من بينهم طفلة نقلت اليها العدوى من والدها الذي عاوده المرض من جديد، وكذلك الإصابة الجديدة في خربثا المصباح هي لابن نقلت اليه العدوى من والده المتواجد حاليا في مركز الحجر برام الله.



وأشار إلى أنه تم متابعة المخالطين لهم وأخذ العينات منهم.