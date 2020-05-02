أبو بكر: استقرار الوضع الصحي للأسير المصاب "محمد ريشة"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، عن استقرار الوضع الصحي للاسير المصاب محمد ريشة من مخيم طولكرم، مشيرا الى انه تم تمديد توقيفه لاسبوع وهو ممنوع من زيارة محاميه.



وبخصوص اوضاع الاسرى قال أبو بكر، في تصريحات إذاعية: إن حالة من القلق تسود اوضاع الحركة الاسيرة في ظل مخاوف من انتشار فيروس (كورونا)، إضافة الى حرمانهم من زيارة اهاليهم والمبالغ التي يتلقونها منهم.



كما أكد نقص احتياجات الاسرى في شهر رمضان المبارك وحظر العديد من الاصناف الغذائية التي يحتاجونها، فضلا عن عدم سماح إدارة السجون للأسرى بإعداد الطعام في أقسامهم وانما في اقسام اخرى تحت اشراف سجناء جنائيين.