عريقات: تقرير الجنائية الدولية يفتح الطريق للتحقيق في جرائم الاحتلال

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية، صائب عريقات: إن تقرير المدعية العام للجنائية الدولية بشان ولايتها على الارض الفلسطينية يفتح الطريق امام الدائرة التمهيدية والقضاة لاتخاذ قرار بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.



وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت، أن القرار غاية في الاهمية وهو نتاج جهود جبارة الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيه من الرئيس محمود عباس على كل الاصعدة ولا بد من المتابعة الدقيقة لهذه الاسئلة للوصول الى مرحلة فتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال.



واوضح عريقات ان الخطوة المقبلة، هي انتظار الدائرة التمهيدية

لاصدار قرار التحقيق ومتابعة العمل وتوفير كل ما تطلبه المحكمة، مشيرا الى ان فلسطين لديها الجاهزية القانوية والسياسية والمعلوماتية لذلك ولن تفرط بحق اي فلسطيني تم المس به او بحقوقه المشرعة.