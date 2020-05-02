وزيرة الصحة: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بالقدس.



وأوضحت الوزيرة الكيلة، خلال الايجاز الصحفي، أن الإصابات كانت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة بالقدس المحتلة، داعية الجميع لاتخاذ التدابير، ومنها البقاء في المنازل.



وقالت إنه بذلك ارتفع عدد المصابين بفيروس (كورونا) في فلسطين إلى 520، مشيرة إلى أنه غداً سيتم استقبال 400 شخص من العائدين من الأردن.



وذكرت أن عدد الحالات النشطة أي المصابة بالوباء بلغ 413 حالة، موضحة في الوقت ذاته أنه تم تسجيل حالتي تعافي من الفيروس.