هزة أرضية تضرب محافظات مصرية

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رام الله - دنيا الوطن

شعر سكان محافظتي القاهرة والجيزة في مصر بهزة أرضية خفيفة اليوم في الساعة الثالثة عصرا بالتوقت المحلي.



وأكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أحمد بدوي، وفق ما نقلت عنه صحيفة (المصري اليوم)، أن "مصدر الزلزال جاء من جزيرة كريت شرق البحر المتوسط، وكان بقوة 6.3 بمقياس ريختر، ولذك شعر بها بعض السكان"، موضحا أن الزلزال له توابع أخرى.



وكان المعهد القومي للأبحاث الفلكية والجوفيزيقية، قال في وقت سابق: إنه وقع في تمام الساعة 6:30 مساء أمس، هزة أرضية غرب مدينة مرسى مطروح بقوة 4 ريختر وعلى عمق 2 كيلو متر شعر بها بعض سكان المحافظة.