الخارجية: 1253 إصابة بكورونا بين جالياتنا و63 حالة وفاة وتعافي 487

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا، بين الجاليات الفلسطينية بالخارج، وصل الى 1253 حالة، فيما وصل عدد الوفيات الى 63 حالة، اما المتعافين فقد وصل عددهم الى 487.









وفي السياق، أشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن هناك انخفاض ملموس في أعداد الاصابات والوفيات بين أبناء الجالية الفلسطينية في دول العالم.





وفيما يلي نص التقرير كما وصل "دنيا الوطن":





يؤكد فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية والمغتربين ان خلية الازمة المشكلة في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية تعمل على مدار الساعة وايام العطل الرسمية لإنهاء جميع الترتيبات اللازمة لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين في الأردن الشقيق بدءاً من يوم الغد الاحد الموافق 3 أيار 2020، بالتنسيق الكامل مع السلطات الأردنية المختصة من جهة ومع الوزارة من جهة أخرى، كما وتم الانتهاء من جميع التنسيقات اللازمة مع هيئة الشؤون المدينة وهيئة والمعابر والحدود والشرطة والأجهزة الأمنية والمحافظين، وكذلك مع وزارة الصحة الفلسطينية من اجل تأمين عمليات الفحص للتأكد من عدم وجود اية إصابات في صفوفهم حيث ستشمل الدفعة الأولى ما يقارب 400 مواطن سيخضعون لإجراءات وزارة الصحة في الاستراحة ، ومن ثم سيتم نقل غير المصابين كلٌ الى محافظته ليخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.



بعد وصول شحنة المساعدات التركية الطبية للشعب الفلسطيني مطار اللد على متن طائرة تركية خاصة، يتابع فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين اجراءات تخليص شحنة التبرعات التركية مع هيئة الشؤون المدنية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) ووزارة المالية، ويؤكد جاهزية الجانب الفلسطيني لاستلام الشحنة بعد الانتهاء من إجراءات التخليص، حيث سيقوم وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي بتسليمها لوزيرة الصحة د. مي كيلة بحضور القنصل التركي العام ومسؤول تيكا التركية.



يطمئن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين الذي يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية انه لم يتم تسجيل اية إصابة جديدة او حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا. وبناءً على اتصال من والد طالبة من طلبة الثانوية المبتعثين الى الولايات المتحدة عن طريق الأمديست والمتواجدة حالياً في ولاية ماساشوستس، قام الفريق بمتابعة أوضاعها الناجمة عن اخلائها من سكن الطلاب، حيث تواصل مع مركز خدمات الجالية في ولاية نيوجرسي القريبة على مكان تواجدها، وتم الاجراء بتأمين سكن للطالبة المذكورة وسوف يتم دفع ايجاره بالكامل من قبل مركز خدمات الجالية.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى جيبوتي ودول الاعتماد الأخرى أوضاع الجالية وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم كل مساعدة يحتاجونها ويطلبونها وفقا لإمكانياتها. تفيد السفارة انها على تواصل دائم مع أبناء الجالية في جيبوتي التي يقارب عددها 15 مواطن غالبتهم يعملون في الموانئ وشركات خاصة وموجودين في البلد المضيف منذ سنوات طويلة، وهم جميعا بخير وصحة جيدة.





اما بالنسبة للجالية في الصومال فهي تتكون من أطباء فلسطينيين وعددهم 3 أطباء وحالتهم وعائلاتهم الصحية جيدة ولا يوجد إصابات في صفوفهم، وقام السفير بتجديد جوازات سفرهم.





وفي جنوب السودان اكدت السفارة وجود 7 أطباء فلسطينيين يعلمون بغالبتهم مع منظمات دولية، وهم في تنسيق دائم مع السفير، ويتواصلون مع المنظمات الدولية التي يعملون بها من اجل تأمين عودتهم، هذا تبحث السفارة من جهة أخرى هذه القضية مع فريق العمل المصغر في وزارة الخارجية، وأوضاعهم الصحية جيدة ولا إصابات بينهم.





تؤكد السفارة انها تتواصل بشكل مستمر مع أبناء الجالية في اريتريا للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند أوضاعهم المعيشية، ولم تسجل اية إصابة في صفوفهم، حيث يبلغ عددهم 13 مواطناً يعملون بغالبيتهم في التجارة. وهذا أيضا نفس الحال مع مواطنين فلسطينيين يتواجدان في بروندي ويعملان في القطاع الخاص وحالتهم الصحية جيدة.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة أوضاع الجالية والطلبة باستمرار للاطمئنان على صحتهم وتلبية بعض احتياجاتهم، خاصة حالات الإصابة في صفوفهم، علماً بوجود صعوبات في التعرف على الحالات المصابة بحكم ان الدولة لا تعلن على جنسية المصابين، وان عدداً من الافراد والعائلات يحبذون عدم الإفصاح عن اية إصابة في صفوفهم.





وفي ذلك وبناءً على اتصال من أحد المواطنين مع وزارة الخارجية والمغتربين، قام فريق العمل المختص بمتابعة قضية أحد أبناء الجالية في الامارات مع سفارة وسفير دولة فلسطين، حيث قامت السفارة في أبو ظبي بالمتابعة والاتصال مع هذه الحالة للاطمئنان على صحتها، حيث اعلمها انه مصاب بفيروس كورونا المستجد، وهو يتلقى العلاج والمتابعة الطبية في عيادة أحد المستشفيات، ويتم التنسيق معه من قبل الجهات الطبية المشرفة لنقله الى مستشفى مختص بمصابي فيروس كورونا، وتفيد السفارة بان حالته مستقرة حتى الان.





من جانب اخر افادتنا السفارة بإصابة سيدة فلسطينية زائرة بفيروس كورونا حيث أدخلت الى المستشفى قبل عدة أيام نتيجة ضيق في التنفس وهي تخضع للعلاج والمتابعة، حيث تم نقل العدوى لها من ابنها المصاب، ولا زالت باقي الاسرة بانتظار نتيجة الفحص. وبذلك يرتفع عدد الإصابات في صفوف جاليتنا في الامارات الى 23 إصابة، وبقي عدد الوفيات 5.



افادت القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة بتسجيل حالة وفاة للمواطن توفيق محمد سالم الشاعر المقيم بالمملكة العربية السعودية في المدينة المنورة، ويبلغ من العمر 51 عاما، حيث كان مصابا بفيروس كورونا وادخل للمستشفى لتلقي العلاج وتوفي بسبب هذا الفيروس.





وقامت القنصلية بالاتصال بعائلته وتقديم واجب العزاء والاستفسار عن اية مساعدة يمكن تقديمها لها، وبذلك يترفع عدد الوفيات في صفوف الجالية بالمملكة العربية السعودية الى 2.



تواصل خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الإسلامية متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين، وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى مساء يوم 1 أيار 2020، وتقوم بالاطمئنان الدائم على أوضاعهم الصحية والمعيشية بالتنسيق مع فعاليات الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين، ولا زالت تشدد للطلبة والجالية وموظفي السفارة بضرورة التقييد التام بتعليمات الوقاية الصادرة عن الحكومة الباكستانية ووزارة الخارجية والمغتربين.





تواصل خلية الازمة تقديم المعونات النقدية والغذائية للمحتاجين من الجالية والطلبة خاصة في شهر رمضان المبارك.





تؤكد بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج انه تم تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية في مدينة أوسلو ليصبح عدد الإصابات 9، ويحمل المصاب الجديد جنسية البلد المضيف وعمره 43 عاما، وقامت البعثة بالتواصل معه حيث يخضع للحجر المنزلي وحالته الصحية مستقرة. تواصل البعثة الاطمئنان على بقية المصابين في مدينة بيرغن وتطمئن بان حالتهم جميعاً مستقرة.



تواصل البعثة العامة لفلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا والباسفيك متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم المعيشية والطبية وفقاً لإمكانياتها. وفي ذلك افادتنا البعثة بوجود 5 اشخاص عالقين في استراليا يريدون جميعا العودة الى ارض الوطن ما عدا حالة واحدة لامرأة أسترالية/ فلسطينية ترغب بالعودة الى تشيلي حيث تقيم مع ابنتها وزوج ابنتها.





هذا وتقوم البعثة بالتواصل الدائم معهم وساعدتهم في تجديد تأشيراتهم من خلال وزارة الداخلية الأسترالية، وتبحث البعثة عن أقصر الطرق لإجلائهم سواء عن طريق الأردن او مصر او مطار اللد. كما تتابع البعثة أوضاع 3 اشخاص عالقتين في نيوزيلاندا، وتسعى لتأمين عودتهم بشتى السبل.



تتابع البعثة العامة لفلسطين لدى اليابان أوضاع الجالية والطلبة، وتطمئن على صحتهم وسلامتهم واوضاعهم المعيشية، وقامت بتقديم المساعدة لمن يحتاجها من أبناء الجالية بإرسال طرود طارئة للجالية في اليابان شملت 75 حالة ما بين كبار وأطفال واسر وطلاب، واحتوت الطرود على مواد طبية ومعقمات وتمور وذلك نتيجة للنقص الحاد في هذه المواد في الأسواق اليابانية. تؤكد البعثة انه وحتى تاريخه لا توجد اية إصابة في صفوف أبناء الجالية سواء في اليابان او كوريا الجنوبية.





تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا ان خلية الازمة تواصل عملها في متابعة قضايا أبناء الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين في كافة دول الاعتماد سواء في ماليزيا او جمهورية المالديف او مملكة تايلند او سلطنة بروناي دار السلام، وذلك عبر البريد الالكتروني المعلن وأرقام الطوارئ التي تستقبل جميع الطلبات والاستفسارات والاحتياجات من أبناء الجالية، حيث تقوم خلية الازمة بتقديم الخدمات القنصلية لهم، وتستمر في توزيع المساعدات على المحتاجين من أبناء الجالية والطلبة.





تم بالأمس توزيع 3 سلال غذائية ومبالغ نقدية على 7 مستفيدين. من جهة أخرى تواصل السفارة الاتصال مع المسؤولين عن إدارة السجون ومراكز الهجرة للاطمئنان على المواطنين المعتقلين ولتأمين جميع مستلزماتهم المعيشية والصحية، وتبادر بالاتصال مع ذويهم من اجل طمأنتهم عن أوضاع وصحة أبنائهم.



تؤكد سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام انها تتابع أوضاع الجالية والطلبة، وانه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوفهم، وتعمل بدورها على التواصل الدائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي، والوقوف عند احتياجاتهم المعيشية والعلاجية، وتقدم في ذلك اية مساعدة قد يطلبونها وفقاً لإمكانياتها.



تتابع سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي باستمرار أوضاع الجالية للاطمئنان على صحتها وسلامتها، وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوفها، وتعافي الإصابة الوحيدة التي سجلت في السابق. كما تتابع السفارة النشاطات والفعاليات المستمرة التي تقوم بها الجالية ومؤسساتها العريقة، سواء من ناحية استمرار التضامن والتكافل الاجتماعي في صفوفها، او أنشطتها المتواصلة فيما يتعلق بتقديم التبرعات لأبناء شعبنا في الوطن عامةً، ولمدن وبلدات وقرى أبناء الجالية نفسها.



تطمئن سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية أن ابناء الجالية والطلبة بخير وصحة جيدة، وانه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم، وتواصل السفارة الوقوف عند احتياجاتهم المعيشية والطبية وتقدم اية مساعدة مطلوبة، خاصة ما يتعلق بالطرود الغذائية ومواد التعقيم في جميع محافظات ومناطق فنزويلا.





من جهة أخرى تتابع السفارة كافة المواضيع والاحتياجات المتعلقة بالطلبة الخريجين للعام 2020 وعددهم 11 طالبا من دفعة العام 2013/2014 الممنوحين من قبل حكومة فنزويلا، وجميعهم استكملوا شروط التخرج وهم بانتظار استلام جميع اوراقهم ويرغبون بالعودة الى ارض الوطن.









رام الله - دنيا الوطنواكدت الوزارة، في التقرير اليومي، الصادر عنها، حول تطورات فيروس كورونا بين الجاليات الفلسطينية في الخارج، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه لم يتم تسجيل أية إصابة أو وفاة بين الجالية في الولايات المتحدة الامريكية.