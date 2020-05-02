(يديعوت): هزة أرضية بمناطق الوسط والجنوب

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، وقوع هزة أرضية، مساء اليوم، بمناطق الوسط والجنوب.



وقالت الصحيفة: إنه "شعر السكان في وسط وجنوب البلاد بهزة أرضية خفيفة مصدرها زلزال بقوة 6 ريختر في جزيرة كريت في اليونان".



وزادت في الفترة الأخيرة الهزات الأرضية، في مناطق فلسطين ولبنان وسوريا والأردن.