دولي

(يديعوت): هزة أرضية بمناطق الوسط والجنوب

(يديعوت): هزة أرضية بمناطق الوسط والجنوب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، وقوع هزة أرضية، مساء اليوم، بمناطق الوسط والجنوب.

وقالت الصحيفة: إنه "شعر السكان في وسط وجنوب البلاد بهزة أرضية خفيفة مصدرها زلزال بقوة 6 ريختر في جزيرة كريت في اليونان".

وزادت في الفترة الأخيرة الهزات الأرضية، في مناطق فلسطين ولبنان وسوريا والأردن.

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