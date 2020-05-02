(يديعوت): هزة أرضية بمناطق الوسط والجنوب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، وقوع هزة أرضية، مساء اليوم، بمناطق الوسط والجنوب.
وقالت الصحيفة: إنه "شعر السكان في وسط وجنوب البلاد بهزة أرضية خفيفة مصدرها زلزال بقوة 6 ريختر في جزيرة كريت في اليونان".
وزادت في الفترة الأخيرة الهزات الأرضية، في مناطق فلسطين ولبنان وسوريا والأردن.
أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، وقوع هزة أرضية، مساء اليوم، بمناطق الوسط والجنوب.
وقالت الصحيفة: إنه "شعر السكان في وسط وجنوب البلاد بهزة أرضية خفيفة مصدرها زلزال بقوة 6 ريختر في جزيرة كريت في اليونان".
وزادت في الفترة الأخيرة الهزات الأرضية، في مناطق فلسطين ولبنان وسوريا والأردن.
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