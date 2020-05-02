جمعية رجال الأعمال: نستنكر إطلاق النار على رجل الأعمال "أبو صافي"

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بمحافظات غزة، بأشد عبارات الإدانة والاستهجان، قيام فئة مجهولة بإطلاق النار على رجل الاعمال يحيى أبو صافي.



وقالت الجمعية في بيان وصل "دنيا الوطن": إن "إطلاق النار على رجل الاعمال أبو صافي وإصابته يعبر عن سلوك غادر وخارج عن الاخلاق والعادات الفلسطينية".



وطالبت الأجهزة الأمنية والشرطية بضرورة محاسبة الواقفين وراء حادثة اطلاق النار، مع ضرورة الحفاظ على المكانة التي يحتلها القطاع الخاص ورجال الاعمال في مقدمة المجتمع ورفعة الاقتصاد الوطني.