شاهر سعد: عدد العمال الذين سيتوجهون لإسرائيل قد يرتفع لـ 90 ألفاً

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن عدد العمال اللذين سيتوجهون إلى مراكز عملهم داخل إسرائيل، غدًا

وبعد غد يقدر ما بين 30 إلى 40 ألفاً، قد يرتفع خلال الايام المقبلة الى 90 الفاً في حال التزام سلطات الاحتلال بتعهداتها الصحية التي أقرت بها.



وقال سعد: إنه تم الاتفاق وعبر الشؤون المدنية مع سلطات الاحتلال على توفير وسائل الصحة والوقاية للعمال من معقمات وكمامات في اماكن عملهم اضافة لاماكن مبيت لائقة.



وأوضح، أنه سيتم فحص التزام سلطات الاحتلال بتلك التعهدات فور وصول العمال غدا، داعيا العمال الى الدخول من المعابر المقررة لهم والتي تم تحديدها مسبقا فضلا عن الالتزام بكل الشروط الصحية بتجنب المخالطة لا سيما بالعمال الاجانب ووضع كمامات وارتداء وقفازات اثناء العمل.



وأكد سعد، أن عودة العمال الى منازلهم في عيد الفطر سيكون في ظل ترتيبات واجراءات وضعتها وزارة الصحة والطب الوقائي للحفاظ على سلامتهم قبل وصولهم الى منازلهم وعائلاتهم.