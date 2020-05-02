دولي

رئيس بلدية موسكو: 2% من سكان العاصمة الروسية مصابون بـ (كورونا)

رئيس بلدية موسكو: 2% من سكان العاصمة الروسية مصابون بـ (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف رئيس بلدية موسكو، اليوم السبت، أن أكثر من 250 ألف شخص من سكان العاصمة الروسية موسكو، مصابون بفيروس (كورونا) الجديد.

وقال رئيس البلدية، سيرغي سوبيانين، نقلا عن نتائج فحوصات تشخيصية، السبت، أن ما نسبته 2% من سكان موسكو، مصابون بفيروس (كورونا) المستجد هذه النسبة تعادل أكثر من ربع مليون شخص، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكتب سوبيانين على مدونته، "حسب فحوص كشف المرض التي أجريت لمجموعات متنوعة من السكان، فإن العدد الفعلي للأشخاص المصابين (بالفيروس) هو حوالى 2% من العدد الإجمالي لسكان المدينة"، بحسب ما ذكرت (فرانس برس).

يشار إلى أن عدد سكان موسكو، وفقاً للإحصائيات الروسية الرسمية، يقدر بحوالي 12.7 مليون نسمة، ويعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك.

وأعلنت روسيا إصابة أكثر من 124 ألف شخص بفيروس (كورونا) حتى مساء السبت، بينهم 75300 في موسكو، التي تعتبر مركز انتشار وباء (كوفيد- 19) في جمهورية روسيا الاتحادية.

وأشار سوبيانين إلى أن موسكو، عززت إلى حد كبير قدرتها على إجراء فحوص للسكان في الأسابيع الأخيرة، موضحاً أن المدينة "نجحت في احتواء انتشار المرض" بفضل تشديد قواعد العزل وإجراءات أخرى، لكنه أكد أيضاً أن الوباء لم يبلغ ذروته في موسكو، وقال إن "التهديد يواصل تقدمه".

ووفقاً للبيانات، فقد بلغ العدد الرسمي لوفيات فيروس (كورونا) الجديد في روسيا حتى الآن 1222 شخصاً، وهو رقم يبدو محدوداً للغاية مقارنة مع أعداد الوفيات في الولايات المتحدة أو إيطاليا أو إسبانيا أو حتى بريطانيا.

وكان وزير الصحة الروسي، صرح أمس الجمعة، أن عدد الأطفال المصابين بمرض (كوفيد- 19) يرتفع، مضيفاً أن طفلين توفيا بالمرض في البلاد، وأن حالة 11 طفلاً آخر "تثير القلق".

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