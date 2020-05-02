الصحة بغزة: نتائج فحص 163 عينة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) سلبية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة: إن نتائج فحص 163 عينة مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) سلبية".



وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب اليوم السبت، أنه "لم يسجل أي إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية بعد فحص 163 عينة جديدة".



وأكدت عدم تسجيل أي اصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية"، كما بينت أنه لم يسجل أي حالات إصابة في القطاع يوم أمس، بعد فحص 26 عينة".