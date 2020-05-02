كلمة مهمة للرئيس عباس الاثنين المقبل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

يلقي الرئيس محمود عباس، كلمة مهمة أمام قمة عدم الانحياز، والتي ستبدأ أعمالها بعد غد الاثنين عبر تقنية التواصل عن بعد.



وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحريرالفلسطينية، صائب عريقات في تصريحات إذاعية: إن هدف الاجتماع للوقوف على

تداعيات ومخاطر محاولات سلطات الاحتلال ضم أجزاء من الضفة، مشدداً على أن على إسرائيل أن تدرك أنها إذا أقدمت على الضم، فان كل العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية، ستنتهي كلياً.