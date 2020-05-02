فروانة: مخاوف من نقل الاحتلال فيروس (كورونا) إلى غزة عبر"المتسللين"

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

شكك عبد الناصر فروانة، المختص بشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في نوايا قوات الاحتلال الإسرائيلي من الإفراج السريع عن "المتسللين" الفلسطينيين عبر حدود قطاع غزة.



وقال فروانة: ان قوات الاحتلال، اعتقلت (8) فلسطينيين من قطاع غزة خلال شهر نيسان/ أبريل المنصرم، وجميعهم تم اعتقالهم بعد اجتيازهم للحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948.



وأضاف: بذلك يرتفع عدد الشبان الفلسطينيين، الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد اجتيازهم للحدود الشرقية أو الشمالية لقطاع غزة، ومن عُرفوا بـ (المتسللين)، منذ مطلع العام الجاري، إلى 25 معتقلاً، وأن أكثر من نصفهم، تم اعتقالهم خلال الشهرين الماضيين.



وأوضح فروانة، أن معاملة جيش الاحتلال للشبان الفلسطينيين الذين اعتقلهم على حدود غزة خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي كانت مختلفة، حيث تم إخلاء سبيلهم بعد بضع ساعات من الاحتجاز والاستجواب والتحقيق وإعادتهم إلى القطاع عبر نقاط عشوائية وغير رسمية، في ثلاثة حوادث بالسياق ذاته خلال الشهر الماض، بالرغم من أنه كان بحوزة الشبان المتسللين سكاكين ومواد حارقة، وفق متحدث باسم جيش الاحتلال.



وقال فروانة “في محاولة لتبرير هذا السلوك المستجد، ادعى جيش الاحتلال، أن عمليات الإفراج السريعة، تأتي خشية أن يكون المعتقلون الفلسطينيون مصابون بفيروس كورونا".



وشكك فروانة في النوايا الإسرائيلية، وأعرب عن خشيته من أن تكون محاولة إسرائيلية لنقل فيروس (كورونا) إلى قطاع غزة، كما يحدث بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، حيث تعمد الاحتلال نشر الفيروس هناك، ولو كان بالفعل يخشى من نقل الفيروس لأوقف اعتقالاته اليومية في الضفة الغربية، ومدينة القدس على حد قوله.



وأكد فروانة بأن الخطورة تكمن في أن من يفرج عنهم من المتسللين، يتم إعادتهم إلى القطاع عبر الحدود، وليس كما كان يتم سابقاً بشكل رسمي عبر الارتباط الفلسطيني بمعبر (بيت حانون/ إيرز شمالي القطاع.



وقال: "هناك تخوف من أن يكون الجنود الذين حققوا مع هؤلاء الشبان، واختلطوا بهم هم مصابون بالفيروس، لا سيما وأنه سجل في موقع (كوسوفيم) الملاصق لغزة، إصابة عدد من الجنود، وتم حجر العشرات منهم".



وأضاف: أعداد المصابين في الفيروس في صفوف الجيش، أكثر بكثير من الأعداد المحدودة في غزة، والتي هي في الحجر الصحي ولم تدخل القطاع.



ودعا فروانة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة، لتكثيف تواجدها على الحدود لمنع التسلل، منوهاً إلى ضرورة قيام الأشخاص الذين عادوا بعد اعتقالهم على الحدود بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية والجهات المختصة من أجل أن يتم فحصهم وحجرهم باعتبارهم قادمين من منطقة موبوءة.



وأهاب بالعائلات بضرورة إبلاغ الجهات المختصة، لو تعرض أي من أبنائهم لأي اعتقال على الحدود، وعاد إلى البيت دون أن يتسلمه الأمن، وذلك من أجل ضان سلامتهم وسلامة المجتمع.