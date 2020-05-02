الصحة بغزة: أجرينا فحصاً لـ 163 عينة جديدة ولا إصابات بفيروس (كورونا)

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنها أجرت فحصاً لـ 163 عينة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، نافية تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأشارت الوزارة في تصريح لها، أن إجمالي عدد العينات، التي تم فحصها للحالات المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)، بلغت 4804 عينات، منها 4787 عينة سلبية و17 عينة إيجابية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).