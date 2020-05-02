سلطنة عمان: تراجع ملموس في الإصابات بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت السلطات العمانية، بتسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 2438.



ووفق ما نقلت قناة (روسيا اليوم) فقد قالت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت: "تم تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، منها 22 حالة لعمانيين، و14 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي لحالات الإصابة المسجلة 2483، وبلغ إجمالي الوفيات 11، دون تسجيل أي وفيات جديدة، في حين بلغ إجمالي المتعافين 750 حالة".



وطالبت الوزارة في بيانها، المواطنين بالتقيد بإجراءات العزل، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الوقائية الضرورية؛ للحد من انتشار الفيروس.



وتشير البيانات إلى تراجع ملموس في عدد الإصابات في السلطنة، إذ سجلت اليوم 36 حالة، في حين بلغت أمس الجمعة 99 حالة.