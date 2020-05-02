(معاريف): الظروف الحالية ستُساعد على إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المحلل العسكري في صحيفة (معاريف) الاسرائيلية، أن الظروف الحالية، التي تمر بها إسرائيل، بما في ذلك اقتراب تشكيل حكومة وحدة، يتقلد فيها غانتس وزارة الجيش، الذي كان رئيس أركانه خلال حرب 2014، يساعد إسرائيل على اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية كإبرام صفقة تبادل أسرى مع (حماس) ستتنازل فيها إسرائيل عن العديد من الشروط.



وقال المحلل العسكري: "إن ما يساعد على إنضاج ذلك، هو استعداد (حماس) أيضاً لـ"تليين" شروطها المطلوبة من إبرام الصفقة"، مؤكداً أن المسافة بين الطرفين لا تزال بعيدة حتى هذه اللحظة.