الرئيس اللبناني: سنحافظ على حرية التظاهر لكن لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية

الرئيس اللبناني ميشال عون

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون: إنه يخشى من استغلال بعض القوى السياسية للاحتجاجات الشعبية، مؤكداً أنه يتفهم رغبة الشعب اللبناني، بحدوث تغييرات إيجابية، وحقه في حرية التظاهر.



ووفق ما نقلت وكالة (سبوتنيك): فقد تمنى عون "أن يكون جميع المسؤولين والأحزاب السياسية في لبنان، قد استوعبوا جيداً أن اللبنانيين، قد انفجروا في وجه الفساد، وفقدان فرص العمل، ونهب مالية الدولة على مدى سنوات طويلة"، مشيراً إلى أنه "يتفهم أن الناس يريدون تغييرات سريعة وملموسة، لكن معالجة تداعيات السنوات الثلاثين الماضية، لن تحصل بين ليلة وضحاها".



وأوضح، أنه "سبق أن وجه دعوة للبنانيين؛ ليحافظوا على يقظتهم في مراقبة مسار الأمور"، مضيفًا: "ها أنا أدعوهم مجدداً إلى ذلك، ولكن لا يمكننا أن نطلب من حكومة لم يتجاوز عمرها المئة يوم، أن تجترح المعجزات".



وأعرب الرئيس اللبناني، عن خشيته من "أن يتم استغلال نقمة الشارع من قبل بعض الأحزاب المستاءة من أداء الحكومة الجدي، لتفجير الاحتجاجات"، وقال: "لن نسمح بتفلت الأوضاع الأمنية، مع حفاظنا على حرية التظاهر والتعبير".