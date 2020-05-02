عساف وأبو سيف يستهجنان زج اسميهما بالجدل حول مسلسل "أم هارون"

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب المشرف العام على الإعلام الرسمي، الوزير أحمد عساف، ووزير الثقافة، عاطف أبو سيف، عن استغرابهما واستهجانهما من زج اسميهما في الجدل الدائر حول مسلسل "أم هارون"، من قبل جهات على صفحات التواصل الاجتماعي.



وأكد الوزيران، اليوم السبت، أنهما كأي مواطن سمعا بالمسلسل عند بداية عرضه، مطلع شهر رمضان المبارك، مضيفين أن هذا الزج هدفه التحريض، ونقل الجدل إلى داخل الساحة الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وقال عساف وأبو سيف، إن هذه الجهات المأجورة، التي لا تملك الشجاعة عن الكشف عن نفسها، إنما تمول وتعمل لمصلحة دول وأجهزة هدفها حرف الحقائق، والإساءة لشعبنا الفلسطيني، ونضاله المتواصل، ضد الاحتلال الإسرائيلي.