وقائي الخليل يضبط مركبة حاولت دهس عسكري

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رام الله - دنيا الوطن

ضبط جهاز الأمن الوقائي، في الخليل، مركبة حاول سائقها دهس عسكري، أثناء مرورها على أحد الحواجز.



وأفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الأمن الوقائي في بيان، اليوم السبت، أنه بعد السيطرة على المركبة، تبين أنها تحتوي على دجاج مهرب غير معلوم المصدر، ولا يحمل صاحبها الأوراق اللازمة من جهات الاختصاص من صحة وزراعة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأضاف البيان، أنه تم التحرز على المضبوطات، وتحويلها لجهات الاختصاص؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه حسب القانون.