(ليكود): منع نتنياهو من رئاسة الحكومة الإسرائيلية سيكون بمثابة هزة أرضية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد يوفال شتاينتس، المسؤول في حزب (ليكود) أنه "إذا ما قررت المحكمة العليا منع بنيامين نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة فإن ذلك سيكون بمثابة هزة أرضية وضربة غير مسبوقة للديمقراطية الإسرائيلية".



ووفق ما نقل موقع (عكا) فقد اعتبر شتاينتس أن قرارًا كهذا معناه إلغاء نتائج الانتخابات بأثر رجعي، مضيفًا: "يجب على المحكمة الدفاع عن الحق في أن تَنتخِب وتُنتخَب وعدم إلغائه.



وأوضح أنه "إذا كانت المحكمة هي الحامية لسلطة القانون فيتعين عليها احترام قوانين الكنيست".



ومن المقرر، أن تعقد المحكمة الإسرائيلية العليا، يومي الأحد والاثنين، المقبلين، جلسات للنظر في الالتماسات المطالبة بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة وبإلغاء الاتفاق الائتلافي بين (ليكود) و(أزرق أبيض).