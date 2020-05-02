إسبانيا: حصيلة الوفيات بفيروس (كورونا) تتجاوز الـ 25 ألفاً

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19) في إسبانيا اليوم السبت، عتبة الـ 25 ألف حالة وفاة، بتسجيل السلطات الصحية 276 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأكدت وزارة الصحة الإسبانية في تقريرها اليومي، بشأن مستجدات تفشي (كورونا) أن عدد الأشخاص، الذين توفوا في البلاد، إثر إصابتهم بالفيروس التاجي بلغ 25100 شخص، وتمثل حصيلة وفيات اليوم تراجعاً طفيفاً مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق (281 وفاة)، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتقل حصيلة الوفيات اليومية بسبب (كورونا) في إسبانيا لليوم الثالث على التوالي عن 300 حالة.



وسجلت السلطات الإسبانية 1147 إصابة جديدة بـ (كورونا) خلال اليوم الأخير (مقارنة مع 1763 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بذلك 216582 حالة.



وتماثل 2572 مريضاً للشفاء من (كورونا) في إسبانيا، خلال آخر 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين إلى 117248 شخصاً.



وأعلنت حكومة مدريد اليوم، عن خطوات جديدة، تأتي في سبيل تخفيف القيود المفروضة؛ للحد من انتشار الفيروس التاجي، بما في ذلك السماح للمواطنين بالتنزه، وممارسة الرياضة في الهواء الطلق في ساعات محددة.