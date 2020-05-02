عاجل

  • الصحة بغزة: نتائج فحص 163 عينة مشبته إصابتها بفيروس (كورونا) سلبية

  • الأحمد: التنفيذية والمركزية سيبحثان قرار الضم الاسرائيلي لأجزاء من الضفة

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي تدعو لإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات ورزمة من القوانين الإعلامية

النضال الشعبي تدعو لإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات ورزمة من القوانين الإعلامية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت دائرة الثقافة والإعلام المركزي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، تحية اعتزاز وتقدير لكافة الصحفيين العاملين في كافة المؤسسات الإعلامية في دولة فلسطين، وتحديداً في هذه الأيام التي تمر بها البلاد بأزمة (كورونا) وتغطيتهم المستمرة لكافة الأحداث والفعاليات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث يحتفل الصحفيون في كل أنحاء العالم في الثالث من أيار/ مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف غداً الأحد، وهي مناسبة للتأكيد على أهمية احترام حرية الصحافة والعمل الصحفي والدفاع عنها، وفضح الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الصحفيين.

وطالبت، بالإفراج عن الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال، وبوقف ممارسات الاحتلال الوحشية التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين.

وأكدت، أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن الإعلام الفلسطيني، هو صوت الشعب وقضيته العادلة إلى العالم أجمع، وأن جهود الإعلام الفلسطيني، كانت ولازالت في الخطوط الأمامية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت: إن ممارسات الاحتلال الوحشية التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل، والمضايقات التي تنتهجها قوات الاحتلال، باتت تشكل خطراً على حياتهم، مما يتطلب تجهيز الملفات اللازمة لرفع الدعاوى القضائية ضدهم.

وتابعت، هذا اليوم الذي جرت العادة على الاحتفال به منذ إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 تسميته بيوم الصحافة العالمي مناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق التعبير عن الرأي، وكذلك لتذكيرهم بمعاناة الصحفيين من جراء الانتهاكات التي يتعرضون لها، وهم يمارسون واجبهم.

وأشارت الدائرة إلى أن الظروف والبيئة الصعبة المحفوفة بالمخاطر التي يعمل بها الصحفيون الفلسطينيون، وفي نفس الوقت حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم في فضح جرائم الاحتلال، يتطلب أن تتوحد كافة الجهود؛ لتصعيد الحراك المؤسساتي والنقابي؛ لصون حرية الصحافة ومواجهة ماكينة الدعاية التي يمتلكها الاحتلال.

ودعت الحكومة الفلسطينية إلى سرعة إقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات، ومراجعة كافة القوانين المتعلقة بالإعلام والنشر، وإقرار رزمة من القوانين العصرية، بما يضمن حرية الإعلام، وتشكيل المجلس الأعلى للإعلام.

كما ثمنت الدائرة، ما قامت وتقوم به نقابة الصحفيين، من توفيرها أدوات السلامة والحماية للصحفيين للوقاية من وباء (كورونا)، وكذلك توقيع اتفاقية مع وزارة الإعلام ووزارة العمل لضمان حقوق الصحفيين في حالة الطوارئ، والتي تناولت أهمية حفظ قطاع الإعلام كاملاً، وحماية حقوق الصحفيين في حالات الطوارئ، خاصة في خضم مواجهة وباء فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: نتائج فحص 163 عينة مشبته إصابتها بفيروس (كورونا) سلبية

الصحة بغزة: نتائج فحص 163 عينة مشبته إصابتها بفيروس (كورونا) سلبية

كلمة مهمة للرئيس عباس الاثنين المقبل

كلمة مهمة للرئيس عباس الاثنين المقبل

الأحمد: التنفيذية والمركزية سيبحثان قرار الضم الاسرائيلي لأجزاء من الضفة

الأحمد: التنفيذية والمركزية سيبحثان قرار الضم الاسرائيلي لأجزاء من الضفة

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة قلقيلية

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة قلقيلية

الصحة بغزة: أجرينا فحصاً لـ 163 عينة جديدة ولا إصابات بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: أجرينا فحصاً لـ 163 عينة جديدة ولا إصابات بفيروس (كورونا)

(معاريف): الظروف الحالية ستُساعد على إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

(معاريف): الظروف الحالية ستُساعد على إبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس

عساف وأبو سيف يستهجنان زج اسميهما بالجدل حول مسلسل &#34;أم هارون&#34;

عساف وأبو سيف يستهجنان زج اسميهما بالجدل حول مسلسل "أم هارون"

وقائي الخليل يضبط مركبة حاولت دهس عسكري

وقائي الخليل يضبط مركبة حاولت دهس عسكري

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة قلقيلية

إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة قلقيلية

وقائي الخليل يضبط مركبة حاولت دهس عسكري

وقائي الخليل يضبط مركبة حاولت دهس عسكري

عياش يُدين العمل الإرهابي الذي استهدف مجندين مصريين شمال سيناء

عياش يُدين العمل الإرهابي الذي استهدف مجندين مصريين شمال سيناء

إصابتان جراء حادث سير في بلدة قباطية جنوب جنين

إصابتان جراء حادث سير في بلدة قباطية جنوب جنين

النضال الشعبي تدعو لإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات ورزمة من القوانين الإعلامية

النضال الشعبي تدعو لإقرار قانون الحق بالحصول على المعلومات ورزمة من القوانين الإعلامية

الديمقراطية تُشيد بموقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم

الديمقراطية تُشيد بموقف 130 نائباً بريطانياً من مشروع الضم

السفير زملط يُطالب الحكومة البريطانية بالأخذ بمضمون رسالة النواب حول الضم

السفير زملط يُطالب الحكومة البريطانية بالأخذ بمضمون رسالة النواب حول الضم

بدران: حماس تدعم كل الجهود التي تسعى للوحدة وتُقوّض مشاريع الاحتلال

بدران: حماس تدعم كل الجهود التي تسعى للوحدة وتُقوّض مشاريع الاحتلال

منوعات

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

مريم حسين: &#34;البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار&#34;

مريم حسين: "البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار"

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز&#34;

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز"

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

عربي

سلطنة عمان: تراجع ملموس في الإصابات بفيروس (كورونا)

سلطنة عمان: تراجع ملموس في الإصابات بفيروس (كورونا)

السعودية تحدد عقوبة مروجي شائعات (كورونا)

السعودية تحدد عقوبة مروجي شائعات (كورونا)

صحيفة سعودية: الحريري التقى مسؤولاً بـ (حزب الله)

صحيفة سعودية: الحريري التقى مسؤولاً بـ (حزب الله)

ارتفاع كبير في إصابات (كورونا) بالسودان

ارتفاع كبير في إصابات (كورونا) بالسودان