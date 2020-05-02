سيول غزيرة في إقليم خراسان بشمال شرق إيران











رام الله - دنيا الوطنتسببت السيول الغزيرة، بدمار كبير وأضرار بالغة في الممتلكات والبنية التحتية، في مدينة قوجان بإقليم خراسان شمال شرق إيران، ضمن موجة من السيول والأمطار الغزيرة، التي تجتاح البلاد.وقال عمدة قوجان: "إن السيول دمرت أمس الجمعة منازل قروية بالكامل، وألحقت أضراراً بالغة بالبنية التحتية والأراضي الزراعية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).