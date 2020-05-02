السفير زملط يُطالب الحكومة البريطانية بالأخذ بمضمون رسالة النواب حول الضم

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رام الله - دنيا الوطن

ثمن سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة، د. حسام زمط، موقف الموقعين على رسالة بفرض عقوبات على إسرائيل في حال قامت بضم أراضٍ فلسطينية محتلة، والذين يشملون قيادات من جميع الأحزاب البريطانية، قائلاً: إن موقفهم المبدئي سيحمي القانون والنظام الدولي، ويعزز من فرص السلام.



وطالب السفير زملط الحكومة البريطانية بالأخذ بمضمون الرسالة والعمل على منع إسرائيل من خرق القانون الدولي وتدمير أفق السلام، ووعد بالعمل مع أعضاء البرلمان والحكومة البريطانية، من أجل منع إسرائيل تنفيذ مخطط الضم، ووقف ممارساتها غير القانونية، وتحقيق السلام العادل في فلسطين.



وشكر زملط الموقعين على الرسالة، قائلاً: إن أي عملية ضم لأي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في العام 1967 سيشكل إعلاناً إسرائيلياً بانتهاء جميع الاتفاقيات الموقعة، ونسف لأطر التسوية السياسية.



وكان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تلقى رسالة موقعة من 127 عضو برلمان ومجلس لوردات، اليوم، طالبوا فيها الحكومة البريطانية، بفرض عقوبات على إسرائيل في حال قامت بضم أراضٍ فلسطينية محتلة.



وورد في الرسالة، أن قيام إسرائيل بضم أي أراض محتلة، سيكون بمثابة "ضربة قاتلة لفرص تحقيق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مبني على حل الدولتين" وأضافت الرسالة أنه سيكون "خرقاً جدياً للقانون الدولي".



وحذرت الرسالة، من أن قيام إسرائيل بهذا السلوك "سوف يشجع دولاً أخرى على خطوات غير قانونية مماثلة، وعلى المملكة المتحدة، أن تقف أمام هذا العدوان". وطالبت الرسالة الحكومة البريطانية، بارسال رسالة واضحة لتل أبيب، مفادها أن هذا الأمر سيكون له "نتائج وخيمة تشمل العقوبات".