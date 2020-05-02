السعودية تحدد عقوبة مروجي شائعات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، من إنتاج الشائعات وترويجها، تزامناً مع تمكن شرطة الرياض من القبض على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة في المملكة للوقاية من (كورونا).



وأوضحت النيابة، عبر حسابها بموقع (تويتر) موجهة إلى المواطن السعودي، أن "تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية واجب أخلاقي والتزام أدبي، ومسؤولية قانونية، فلا تنجرف وراء الشائعات المغرضة، والأخبار مجهولة المصدر، التي تخل بالإجراءات والجهود المبذولة، وتثير الهلع بشأن فيروس (كورونا)، تجنباً للمساءلة الجزائية المشددة في هذا الشأن".



وأكدت أن عقوبة من يرتكب ذلك، هو السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وكذلك نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه.