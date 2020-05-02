صحيفة سعودية: الحريري التقى مسؤولاً بـ (حزب الله)

رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت صحيفة (عكاظ) السعودية، أن رئيس (تيار المستقبل)، سعد الحريري، التقى مسؤولاً رفيعاً بـ (حزب الله)، رغم أن مكتب الحريري، أصدر بياناً نفى فيه هذا اللقاء.



ووفق ما نقلت الصحيفة عن مصادرها، التي قالت: إنها "خاصة" فقد قالت: إن "الحريري التقى المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حسين خليل، على مائدة إفطار بحضور مستشاره، غطاس خوري".



وأوضحت، أن رئيس حكومة لبنانية سابق، أبدى امتعاضه من عقد هذا اللقاء، خصوصاً أن الحريري لم يبلغ رؤساء الحكومات السابقين عن هذا اللقاء، خلال الاجتماع الذي جمعهم في بيت الوسط، ويتجه رئيس الحكومة المذكور إلى مقاطعة اجتماع رؤساء الحكومات السابقين.



بدوره، قال بيان صادر عن مكتب الحريري، إن "هذا اللقاء المزعوم لم يحصل، والأيام لن تكشف شيئاً سوى سعة خيال من يطلق مثل هذه الأخبار".