دولي

مصرع طيار إسرائيلي في تحطم طائرة

مصرع طيار إسرائيلي في تحطم طائرة
رام الله - دنيا الوطن
لقي طيار إسرائيلي (50 عامًا) مصرعه، في تحطم طائرة خفيفة في منطقة (هشارون).

وقال قناة (كان): إنه أصيب أيضاً طيار آخر 14 عامًا، بجروح خطيرة، تواجد معه في المروحية التابعة للوحدة 669 من الجيش، وجرى نقلهم إلى مستشفى (تل هشومير).

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