مصرع طيار إسرائيلي في تحطم طائرة
رام الله - دنيا الوطن
لقي طيار إسرائيلي (50 عامًا) مصرعه، في تحطم طائرة خفيفة في منطقة (هشارون).
وقال قناة (كان): إنه أصيب أيضاً طيار آخر 14 عامًا، بجروح خطيرة، تواجد معه في المروحية التابعة للوحدة 669 من الجيش، وجرى نقلهم إلى مستشفى (تل هشومير).
لقي طيار إسرائيلي (50 عامًا) مصرعه، في تحطم طائرة خفيفة في منطقة (هشارون).
وقال قناة (كان): إنه أصيب أيضاً طيار آخر 14 عامًا، بجروح خطيرة، تواجد معه في المروحية التابعة للوحدة 669 من الجيش، وجرى نقلهم إلى مستشفى (تل هشومير).
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