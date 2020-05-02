ارتفاع كبير في إصابات (كورونا) بالسودان

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رام الله - دنيا الوطن

سجل السودان ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بلغ 91 أصابة جديدة و5 وفيات.



ووفق (سكاي نيوز) فقد وصل عدد الإصابات إلى 533 والوفيات 36 مقابل شفاء 46 مريضا.



وقبل اليوم كان أكبر عدد سجل سابقا 67 أما اليوم 91 بمعدل زياده 30٪ لأول مرة.