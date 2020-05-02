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رئيس الوزراء العراقي يتوعد بتكثيف الحملة ضد تنظيم الدولة

رئيس الوزراء العراقي يتوعد بتكثيف الحملة ضد تنظيم الدولة
رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (سكاي نيوز) عربية" في العراق، بأن القوات العراقية، حصلت على معلومات وصفتها بـ"المهمة" وذلك خلال عمليات بحث عن مسلحي تنظيم الدولة في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بتكثيف الحملة ضد تنظيم الدولة، بعد الهجوم الذي شنه التنظيم في محافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وذكر الكاظمي في بيان: "إن العملية التي نفذتها زمر الإرهاب الإجرامية، إنما تمثل محاولة يائسة لاستثمار حالة التناحر السياسي التي تعرقل تشكيل الحكومة للقيام بواجبها الوطني في حماية أمن المواطنين، وملاحقة الإرهاب على امتداد الوطن، وهي محاولات تتطلب المزيد من المسؤولية في تعاطي القوى السياسية المختلفة مع ملف تشكيل الحكومة بعيداً عن روح الاستئثار والتحاصص".

تنظيم الدولة يُصعّد في العراق

وذكرت مصادر عراقية، ليل الجمعة السبت، أن 11 من عناصر الحشد الشعبي قتلوا في هجوم لتنظيم الدولة على حشد فوج دجلة في منطقة مكيشيفة.

ويأتي ذلك، بعد إعلان الحشد الشعبي نهاية نيسان/ أبريل الماضي مقتل سبعة عناصر من تنظيم الدولة، بمساندة من طيران الجيش العراقي.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم الدولة، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

والشهر الماضي، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن توجيه القوات العراقية لضربات جوية، لمناطق تؤوي عناصر من تنظيم الدولة في صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في العراق: إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وجهت طائرات (إف 16) العراقية ضربات دقيقة لأوكار عناصر تنظيم الدولة، في جزيرة عبد العزيز، وسط نهر دجلة، غربي قضاء الدور في محافظة صلاح الدين".

وبحسب السلطات العراقية، فإن الضربات أسفرت عن "قتل مجموعة من العناصر المسلحة، وتدمير الأوكار بالكامل، حيث كانت هذه الأماكن تنطلق منها العناصر المسلحة لاستهداف القوات الأمنية والمواطنين".

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