على ماذا اتفق نتنياهو وغانتس؟

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رام الله - دنيا الوطن

ناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب (أزرق أبيض) بيني غانتس، ملف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.



وبحسب ما نقل موقع (عكا)، فإن الجانبين، اتفقا على مواصلة العمل من أجل تشكيل الحكومة المشتركة في أقرب وقت ممكن، واستمرار معالجة أزمة (كورونا) ضمن الحكومة الجديدة.



وتم خلال اللقاء، بحث ضرورة عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، حيث أبلغ نتنياهو غانتس، بأن الحكومة ستناقش غدًا الأحد اتخاذ مزيد من التسهيلات الاقتصادية الإضافية، بما في ذلك فتح الأسواق، ومراكز التسوق، والحدائق العامة، والسماح بالسباحة في البحر والمسابح.