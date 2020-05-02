شؤون فلسطينية

مخطط إسرائيلي لإقامة مقبرة ومنطقة صناعية للمستوطنين شمال الضفة

مخطط إسرائيلي لإقامة مقبرة ومنطقة صناعية للمستوطنين شمال الضفة
رام الله - دنيا الوطن
صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مخطط استيطاني لمصادرة مئة وأربعين دونماً؛ لإقامة مقبرة كبيرة، تتضمن حوالي ثلاثين ألف قبر، قرب المنطقة الصناعية "شاعر هشمرون" في شمال الضفة الغربية.

وذكرت صحيفة (معاريف) أن رؤساء المجالس المحلية الاستيطانية (شومرون)، و(أورنيت) صادقوا على إقامة المقبرة بعد الحصول على الموافقة السياسية.

كما أعلن نير برتل، رئيس المجلس الاستيطاني، (أورنيت) أنهم بصدد إقامة منطقة صناعية جديدة في المنطقة.

 وقال يوسي دغان، رئيس المجلس الاستيطاني اللوائي شومرون: إنهم يستعدون أيضاً لاستيطان مليون يهودي في شمال الضفة وإقامة بنى تحتية ومواصلات ومباني ومؤسسات تعليمية، وأيضاً مقبرة تتوافق مع الزيادة السكانية، وتبقيهم في أرض الضفة للأبد.

ويقيم أكثر من 650 ألف مستوطن، في 150 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية، في الضفة الغربية ومدينة القدس، 47% منهم في محيط القدس، وتسيطر المستوطنات على 10% من أراضي الضفة الغربية، ويسيطر جيش الاحتلال على 18% من أراضي الضفة الغربية، بدواعٍ عسكرية، فيما يعزل الجدار نحو 12٪ من أراضي الضفة الغربية.

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