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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية بفيروس "كورونا".



وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن المواطن الفلسطيني توفيق محمد سالم الشاعر (51 عاما) توفي في المملكة العربية السعودية، إثر فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 63، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).