ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) في إسرائيل إلى 227

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس (كورونا) إلى 227، أي بارتفاع وفاتين عن مساء أمس، الجمعة.



وحسب المعطيات المتوفرة، هناك ارتفاع في عدد الإصابات التي وصفت بالخطيرة إلى 107، منها 84 يخضعون لأجهزة تنفّس صناعي، كما يخضع 303 من المرضى للعلاج في المستشفيات، و3,791 للعلاج في منازلهم، و1,610 للعلاج في الفنادق.



ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 9400، بزيادة 642 عن يوم أمس.