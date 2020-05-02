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العراق.. شاهد: الحشد الشعبي يلاحق "تنظيم الدولة" بعد مواجهات الليلة الماضية

العراق.. شاهد: الحشد الشعبي يلاحق "تنظيم الدولة" بعد مواجهات الليلة الماضية
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
أظهر مقطع فيديو مصور، فجر اليوم السبت، عناصر قوات الحشد الشعبي في العراق، وهم يلاحقون مسلحي تنظيم الدولة بمحافظة صلاح الدين.

وفي الفيديو الذي صوره أحد عناصر الحشد، يظهر العشرات من مقاتلي الحشد فجر اليوم في قضاء سامراء، التابع لمحافظة صلاح الدين، وهم يقومون بمهاجمة وملاحقة مسلحي "تنظيم الدولة" الذين شنوا هجوماً واسعاً على قوات الحشد من أربعة محاور الليلة الماضية.

 


وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان صحفي الليلة الماضية، نقلته (روسيا اليوم) إن "مواجهات قوية خاضتها قوات الحشد ضد تنظيم الدولة في منطقتي بلد ومكيشيفة في جنوب تكريت، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وأضافت: أن قواتها "قتلت وجرحت عدداً من عناصر التنظيم خلال صد التعرض، وتجري الآن عملية محاصرة مناطق التعرضات؛ لتعقب عصابات التنظيم بعد وصول تعزيزات جوية وبرية لتأمين مناطق التعرض".

وأشارت إلى أن "الحصيلة الأولية، هي مقتل عشرة من مقاتلي الحشد وجرح آخرين، وهؤلاء تم إجلاؤهم إلى مستشفيات طبابة الحشد الميدانية لتلقي العلاج".

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