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دولي

الولايات المتحدة تسجل 1,883 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل 1,883 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
رام الله - دنيا الوطن
سجلت الولايات المتحدة الأميركية 1,883 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 64700 وفاة، وفقًا لإحصاء مركز جامعة جونز هوبكنز، المتخصص بمتابعة إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس السماح باستخدام العقار التجريبي "رمديسفير" لعلاج المصابين بالفيروس في الحالات الطارئة، وذلك بعدما أظهرت التجارب السريريّة للعقار المضادّ للفيروسات الذي تُنتجه شركة "جلعاد ساينسيس" أنه يُسرّع تعافي المرضى المصابين بالفيروس في بعض الحالات.

واعتبر ترامب أنّ الوضع "واعد حقاً"، فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة جلعاد، دانيال أوداي، "نشعر بالتواضع" عبر تحقيق هذه الخطوة الأولى، مضيفاً "نريد التأكّد من أنّ لا شيء سيعوق حصول هؤلاء المرضى على الدواء".

وأعلنت الشركة في السابق أنّها ستتبرّع بنحو 1,5 مليون جرعة مجّاناً، أي ما يصل إلى 140 ألف دورة علاجيّة، بالاستناد إلى أنّ مدّة العلاج 10 أيّام.

والرمديسفير الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن، كان في الأصل متاحاً لبعض المرضى الذين تطوّعوا للتجارب السريريّة، أو للذين سعوا للحصول عليه على أساس "الاستعمال الرحيم".

وتسمح إجازة العقار بتوزيعه على نطاق أوسع بكثير واستخدامه مع البالغين والأطفال المصابين الذين يُعانون من شكلٍ حادّ من (كوفيد-19).

وأعطت إدارة الغذاء والدواء الأميركية موافقتها على استعمال العقار، حيث أكدت أنه يستعمل في حالات شديدة وطارئة، وتكون مستويات الأوكسجين لدى المريض منخفضة، ويتطلّب علاجاً بالأوكسجين، أو أن يكون المريض موصولاً على جهاز تنفّس اصطناعي.

وسجّلت كاليفورنيا 91 وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجماليّ للوفيّات إلى 2073.

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