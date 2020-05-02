الضابطة الجمركية تضبط ثلاثة أطنان خضار مجهولة المصدر في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل، مع ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، على أحد نقاط المحبة لمداخل المدينة شاحنة محملة بثلاثة أطنان من الخضار وهي مجهولة المصدر ولا تحمل أي أوراق رسمية.
ضبط جهاز الضابطة الجمركية في محافظة الخليل، مع ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، على أحد نقاط المحبة لمداخل المدينة شاحنة محملة بثلاثة أطنان من الخضار وهي مجهولة المصدر ولا تحمل أي أوراق رسمية.
وقالت الضابطة بتصريح مقتضب: تم إستدعاء جهة الإختصاص في وزارة الزراعة والذين بدورهم أقروا التحفظ عليها بالكامل وتحويل ملف القضية الى النيابة العامة للإتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول.
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