قوات الاحتلال تقتحم أحياء في القدس وتحرر مخالفات لمصلين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الليلة الماضية حي عبيد بقرية العيسوية وحي أبو تايه في سلوان وأجرت عمليات مداهمة لعدد من الشوارع واستفزاز للمواطنين.



كما احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان داخل مركز للتحقيق قرب باب الاسباط في البلدة القديمة طوال فترة صلاة العشاء والتراويح.



وحذرت قوات الاحتلال المواطنين من الصلاة على أبواب المسجد الأقصى كما حررت مخالفات لعدد من الشبان بقيمة 500 شيكل بحجة مخالفة تعليمات حالة الطوارئ.



وتتعرض مدينة القدس المحتلة لهجمة إسرائيلية تستهدف المقدسيين وممتلكاتهم بهدف تهويد المدينة وتهجير سكانها وتمرير مشاريع الاستيطان.



