عاجل

  • كورونا: 38 وفاة و3,921 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

  • كورونا عالميا: نحو 239 ألف وفاة و3 مليون و 388 ألف إصابة

شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء ربيعية لطيفة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة

حالة الطقس: أجواء ربيعية لطيفة مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، ربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف وباردا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت أن يكون الجو، يوم غدٍ الأحد، ربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق، وباردا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو ربيعيا لطيفا نهارا في معظم المناطق، وباردا ليلا، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليصبح الجو باردا نسبيا، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط، ارتفاع الموج الى مائج.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم أحياء في القدس وتحرر مخالفات لمصلين

قوات الاحتلال تقتحم أحياء في القدس وتحرر مخالفات لمصلين

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء ربيعية لطيفة

طقس السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء ربيعية لطيفة

مستوطنو غلاف غزة يزعمون مشاهدتهم قنابل إنارة بسماء المنطقة الحدودية وسط القطاع

مستوطنو غلاف غزة يزعمون مشاهدتهم قنابل إنارة بسماء المنطقة الحدودية وسط القطاع

الرئيس عباس: &#34;الارهاب لن ينال من مصر وجيشها سيبقى خط الدفاع الاول

الرئيس عباس: "الارهاب لن ينال من مصر وجيشها سيبقى خط الدفاع الاول

مايكل لينك: خطط الضم الإسرائيلية ستؤدي لسلسلة عواقب وخيمة بشأن حقوق الإنسان

مايكل لينك: خطط الضم الإسرائيلية ستؤدي لسلسلة عواقب وخيمة بشأن حقوق الإنسان

الاتصالات بغزة تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين

الاتصالات بغزة تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين

عورتاني: مجلس الوزراء صادق على خطة عقد امتحان الثانوية العامة في موعده

عورتاني: مجلس الوزراء صادق على خطة عقد امتحان الثانوية العامة في موعده

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم أحياء في القدس وتحرر مخالفات لمصلين

قوات الاحتلال تقتحم أحياء في القدس وتحرر مخالفات لمصلين

طقس السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء ربيعية لطيفة

طقس السبت: انخفاض طفيف على درجات الحرارة وأجواء ربيعية لطيفة

الديمقراطية تحذر من مناورات نتنياهو وتدعو لإغلاق الطريق أمام خططه للضم

الديمقراطية تحذر من مناورات نتنياهو وتدعو لإغلاق الطريق أمام خططه للضم

الاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العمود ويقتحم العيسوية

الاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العمود ويقتحم العيسوية

المالكي: بيان مقرر حقوق الإنسان حول الضم هو صدى القانون والضمير الدولي

المالكي: بيان مقرر حقوق الإنسان حول الضم هو صدى القانون والضمير الدولي

الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم

الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم

لجان المقاومة الشعبية تستنكر الهجوم الذي استهدف الجيش المصري بسيناء

لجان المقاومة الشعبية تستنكر الهجوم الذي استهدف الجيش المصري بسيناء

مصرع فتى غرقاً في بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

مصرع فتى غرقاً في بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

منوعات

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

هذا ما منع صفية العمري من الزواج ثانية

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

نصيحة صادمة لياسمين صبري من مُخرج شهير

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

مايا دياب تضع رامز جلال في ورطة بسبب ما كشفته حول البرنامج

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

عمرو يوسف يكشف كيف أثر الحسد على أداء زوجته كندا علوش

مريم حسين: &#34;البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار&#34;

مريم حسين: "البصق في وجه رامز جلال أفضل من 10 مليون دولار"

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز&#34;

بعد غضب الجمهور.. حمدي الميرغني يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز"

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

إعلامية لبنانية تكشف تحرش هذا الممثل بها

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

بلاغ ضد حياة الفهد ومُطالبة بمنع دخولها هذا البلد

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

عربي

مصر: وصول طائرة تقل 164 من المصريين العالقين بأوكرانيا لمطار مرسى علم

مصر: وصول طائرة تقل 164 من المصريين العالقين بأوكرانيا لمطار مرسى علم

الخارجية البريطانية: وقف انتشار كورونا في سوريا مسألة إنسانية وليست سياسية

الخارجية البريطانية: وقف انتشار كورونا في سوريا مسألة إنسانية وليست سياسية

بيونغ يانغ: كيم جونغ أون يتلقى رسالة من الأسد

بيونغ يانغ: كيم جونغ أون يتلقى رسالة من الأسد

الصحة السورية: إصابة جديدة وست حالات شفاء من كورونا

الصحة السورية: إصابة جديدة وست حالات شفاء من كورونا