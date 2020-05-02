دولي

وزير بريطاني: من السابق لأوانه تحديد موعد لتخفيف العزل العام

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الجمعة، إنه من السابق لأوانه بحث متى تنتهي إجراءات العزل العام التي تهدف لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يخطط الناس لتجمعات عائلية ولقضاء عطلات في أواخر الصيف، قال هانكوك "لا يزال الحديث في هذا الأمر سابقا لأوانه وأعتذر حقا لأن تكون هذه إجابتي.. لكن هذا هو واقع الأمر"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشار إلى الشروط الخمسة التي وضعتها الحكومة ويتعين تلبيتها قبل أن يكون من الممكن تخفيف إجراءات العزل العام.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مسؤولون صحيون في المملكة المتحدة بأن حصيلة المتوفين بمرض "كوفيد-19" في المستشفيات زادت 352 عن اليوم السابق لتصل إلى 20483، بمن فيهم 18 شخصا لم تكن لديهم أعراض صحية معروفة.

وأظهرت أرقام رسمية صدرت عن المكتب اليوم الجمعة، أن معدل الوفيات في لندن أعلى بكثير من أي منطقة أخرى، إذ بلغ 85.7 وفاة لكل مئة ألف شخص، ما يمثل تقريبا ضعف ثاني أعلى معدل في أي مكان آخر.

وسجلت بريطانيا، أمس الخميس، 674 وفاة و6032 إصابة جديدة بالفيروس.

أخبار ذات صلة

وسائل إعلام: زعيم كوريا الشمالية يظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما

وسائل إعلام: زعيم كوريا الشمالية يظهر علنا لأول مرة منذ 20 يوما

ترامب: ندرس إجراءات كثيرة فيما يخص الصين

ترامب: ندرس إجراءات كثيرة فيما يخص الصين

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 ألف حالة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 ألف حالة

تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

الصحة العالمية توضح حقيقة ارتباط فيروس كورونا المستجد بمختبر في ووهان الصينية

الصحة العالمية توضح حقيقة ارتباط فيروس كورونا المستجد بمختبر في ووهان الصينية

علماء أمريكيون يتوقعون نهاية &#34;الوباء&#34; في هذا الموعد

علماء أمريكيون يتوقعون نهاية "الوباء" في هذا الموعد

أطباء يحددون خمسة أمراض جلدية مرتبطة بفيروس (كورونا)

أطباء يحددون خمسة أمراض جلدية مرتبطة بفيروس (كورونا)

الصحة الايرانية: 63 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 6091 شخصا

الصحة الايرانية: 63 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 6091 شخصا

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تحذر من مناورات نتنياهو وتدعو لإغلاق الطريق أمام خططه للضم

الديمقراطية تحذر من مناورات نتنياهو وتدعو لإغلاق الطريق أمام خططه للضم

الاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العمود ويقتحم العيسوية

الاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العمود ويقتحم العيسوية

المالكي: بيان مقرر حقوق الإنسان حول الضم هو صدى القانون والضمير الدولي

المالكي: بيان مقرر حقوق الإنسان حول الضم هو صدى القانون والضمير الدولي

الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم

الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم

لجان المقاومة الشعبية تستنكر الهجوم الذي استهدف الجيش المصري بسيناء

لجان المقاومة الشعبية تستنكر الهجوم الذي استهدف الجيش المصري بسيناء

مصرع فتى غرقاً في بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

مصرع فتى غرقاً في بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

إصابة طفل في حادث دهس بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

إصابة طفل في حادث دهس بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

عباس زكي: مسلسل &#34;حارس القدس&#34; رداً بليغاً على مسلسلات التطبيع

عباس زكي: مسلسل "حارس القدس" رداً بليغاً على مسلسلات التطبيع

منوعات

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح &#34;مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس&#34;

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح "مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس"

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

فنان سوري يدعو لمقاطعة &#34;أم هارون&#34;

فنان سوري يدعو لمقاطعة "أم هارون"

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل &#34;خيانة عهد&#34;

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"

شاهد: عايدة رياض: &#34;حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية&#34;

شاهد: عايدة رياض: "حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية"

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

عربي

مصر: وصول طائرة تقل 164 من المصريين العالقين بأوكرانيا لمطار مرسى علم

مصر: وصول طائرة تقل 164 من المصريين العالقين بأوكرانيا لمطار مرسى علم

الخارجية البريطانية: وقف انتشار كورونا في سوريا مسألة إنسانية وليست سياسية

الخارجية البريطانية: وقف انتشار كورونا في سوريا مسألة إنسانية وليست سياسية

بيونغ يانغ: كيم جونغ أون يتلقى رسالة من الأسد

بيونغ يانغ: كيم جونغ أون يتلقى رسالة من الأسد

الصحة السورية: إصابة جديدة وست حالات شفاء من كورونا

الصحة السورية: إصابة جديدة وست حالات شفاء من كورونا