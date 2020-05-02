طاقم طبي يُجري عمليات جراحية لثلاثة مرضى بيوم واحد تفادياً لجلطات دماغية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

تمكن طاقم الدكتور محمد كلوب استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والجراحة الدقيقة، من إجراء ثلاث عمليات جراحية ضخمة لثلاثة مرضى على الشرايين السباتية، وذلك في مستشفى غزة الأوروبي بدعم من الهلال الأحمر القطري، ووزارة الصحة الفلسطينية في غزة.



وقال كلوب، أن العمليات الجراحية ثلاث عمليات جراحية ضخمة على الشرايين السباتية، الأولى لشاب في العشرين من عمره يعاني من ورم محيط بالشرايين السباتية من الناحية اليسرى، وملتصق بجميع الغدد الصماء في تلك المنطقة، وتمت ازالته بالكامل، بنجاح والعملية استمرت قرابة الثلاث ساعات ساعات وخرج المريض إلى القسم بصحة جيدة، دون أي اصابة في الأعصاب.



وأضاف كلوب، أنه تم اجراء عمليتين جراحيتين لمريضين في الخمسينيات من عمرهم، كانوا يعاونون من جلطات دماغية عابرة وذلك بشكل يومي، ولديهم تضيق في الشرايين السباتية من الناحيتين، وبشكل شديد، لأكثر من 70%، وكانوا يتسبب ذلك لهم بفقدان الوعي، وخذلان في الأطراف العلوية والسفلية بشكل نصفي.



وأشار أنه نظراً لخطورة وطبيعة مرضهم، وخاصة التضيق من الناحيتين بشكل عنيف، تم وضع شرايين مؤقته أثناء العملية، وبشكل يسمح بتدفق الدم من القلب إلى الدماغ لحماية الدماغ أثناء العملية الجراحية، ولتفادي حدوث جلطات كُبرى أثناء العملية حيث تم ازالة التضيق بشكل كامل ووضع رقعة وريدية لتوسيع الشريان السباتي الأساسي والعميق.



ونوه كلوب أن العمليات الجراحية تم استخدام فيها جميع التقنيات المعروفة في أكبر المراكز العالمية لجراحة الشرايين السباتية، ونذكر أن طاقم الدكتور كلوب أنجز أكثر من 120 عملية جراحية لهذا النوع خلال السنوات الثلاث الأخيرة.



ويتم تدريب طاقم الأوعية الدموية بشكل ممنهج، وشكر دكتور كلوب، ادارة مستشفى غزة الاوروبي، وعلى رأسهم الدكتور يوسف العقاد، والدكتور اتحاد شبير، المدير العام والمدير الطبي لمستشفى غزة الاوروبي، والدكتور عماد الحوت رئيس أقسام الجراحة في المستشفى.



وشكر كلوب طواقم التخدير والعناية المركزة والممرضين، وتدور الان سلسلة من العمليات الجراحية الضخمة الممنهجة خلال الاشهر الثلاث القادمة، وذلك تحدياً لكل الصعاب التي تواجه الطواقم الطبية في المستشفيات الفلسطينية.