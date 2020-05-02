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تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم سيناء

تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم سيناء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تنظيم الدولة، أمس الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف، أول أمس الخميس، مركبة للجيش المصري شمالي سيناء، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد الجيش.

وأكدت وكالة إخبارية تنقل مواقف تنظيم الدولة، أن التنظيم تنبى استهداف مركبة مدرعة تابعة للجيش المصري في بئر العبد بتفجير عبوة ناسفة، لكنها لم تقدم دليلا أو تفاصيل عن عدد المشاركين في الهجوم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وكان القوات المسلحة المصرية أعلنت، الخميس، أن عشرة من أفراده سقطوا بين قتيل وجريح في انفجار استهدف مركبة مدرعة.

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