الصحة السورية: إصابة جديدة وست حالات شفاء من كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة السورية، أمس الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة.



وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 44، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وكانت آخر حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه فيروس كورونا) سجلت في سوريا يوم الأحد الماضي، وفي اليوم ذاته تم الإعلان عن شفاء ثلاث حالات.



يذكر أن ثلاث حالات توفيت من مرض "كوفيد-19" في البلاد، منذ بدء انتشار فيروس كورونا فيها.