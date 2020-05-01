دولي

ماكرون: رفع إجراءات العزل لا يعني عودة الحياة لطبيعتها

رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بأن رفع إجراءات العزل العام في 11 مايو ما هو إلا خطوة أولى، وذلك في وقت تتطلع فيه فرنسا للخروج من الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا.

وقال ماكرون خلال خطاب بمناسبة عيد العمال: "لن يكون 11 مايو هو الممر إلى الحياة الطبيعية... هناك عدة مراحل، و11 مايو واحد منها"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأعلنت الوكالة الفرنسية للأدوية، الخميس، أنها أجازت بشروط صارمة استخدام أمصال (بلازما) مرضى كورونا تماثلوا للشفاء لمعالجة مصابين بوباء كوفيد-19 في حالة حرجة.

وكان السماح باستخدام البلازما في فرنسا يقتصر على التجارب الإكلينيكية كالتي بدأت في 7 أبريل بإشراف المساعدة العامة-مستشفيات باريس والمؤسسة الفرنسية للدم والمعهد الوطني للصحة والأبحاث الطبية.

لكن "نظرا إلى خطورة كوفيد-19 ولزيادة فرص نجاة المصابين في حالة خطيرة"، قررت الوكالة الاشراف على "استخدام بلازما مرضى تعافوا استثنائيا وبصورة موقتة خارج إطار التجارب السريرية الجارية".

وشهدت فرنسا الخميس ارتفاعا في العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، حيث وصلت إلى 24 ألفا و376.

أخبار ذات صلة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 ألف حالة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا لأكثر من 16 ألف حالة

تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

تراجع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا

الصحة العالمية توضح حقيقة ارتباط فيروس كورونا المستجد بمختبر في ووهان الصينية

الصحة العالمية توضح حقيقة ارتباط فيروس كورونا المستجد بمختبر في ووهان الصينية

علماء أمريكيون يتوقعون نهاية &#34;الوباء&#34; في هذا الموعد

علماء أمريكيون يتوقعون نهاية "الوباء" في هذا الموعد

أطباء يحددون خمسة أمراض جلدية مرتبطة بفيروس (كورونا)

أطباء يحددون خمسة أمراض جلدية مرتبطة بفيروس (كورونا)

الصحة الايرانية: 63 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 6091 شخصا

الصحة الايرانية: 63 حالة وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 6091 شخصا

تطورات (كورونا) بالعالم.. المصابون يتجاوزون الـ3 ملايين والوفيات يتخطون حاجز الـ200 ألف

تطورات (كورونا) بالعالم.. المصابون يتجاوزون الـ3 ملايين والوفيات يتخطون حاجز الـ200 ألف

الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح المدارس بدءاً من الأحد

الحكومة الإسرائيلية تقرر فتح المدارس بدءاً من الأحد

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تحذر من مناورات نتنياهو وتدعو لإغلاق الطريق أمام خططه للضم

الديمقراطية تحذر من مناورات نتنياهو وتدعو لإغلاق الطريق أمام خططه للضم

الاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العمود ويقتحم العيسوية

الاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العمود ويقتحم العيسوية

الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم

الاحتلال يحطم خلايا نحل ويستولي عليها غرب بيت لحم

لجان المقاومة الشعبية تستنكر الهجوم الذي استهدف الجيش المصري بسيناء

لجان المقاومة الشعبية تستنكر الهجوم الذي استهدف الجيش المصري بسيناء

إصابة طفل في حادث دهس بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

إصابة طفل في حادث دهس بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة

عباس زكي: مسلسل &#34;حارس القدس&#34; رداً بليغاً على مسلسلات التطبيع

عباس زكي: مسلسل "حارس القدس" رداً بليغاً على مسلسلات التطبيع

الديمقراطية: قرار محكمة الجنايات دعوة لوضع مجرمي الحرب الإسرائيليين خلف قضبان العدالة

الديمقراطية: قرار محكمة الجنايات دعوة لوضع مجرمي الحرب الإسرائيليين خلف قضبان العدالة

العربية الفلسطينية تدعو العمال للانخراط بالنقابات العمالية واجراء انتخابات نقابية

العربية الفلسطينية تدعو العمال للانخراط بالنقابات العمالية واجراء انتخابات نقابية

منوعات

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

شاهد: أحمد السقّا يرعب درة

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: &#34;فضيحة أم جلاجل&#34;

هيفاء وهبي تثير التساؤلات برسالة غامضة: "فضيحة أم جلاجل"

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح &#34;مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس&#34;

شاهد: تامر هجرس: هذا ما قصدته بتصريح "مراتي مُزة ولازم أفرجها للناس"

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

هذا النجم مفاجأة أمير كرارة المقبلة بمسلسل الاختيار

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

شاهد: الظهور الأول لياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في عش الزوجية

فنان سوري يدعو لمقاطعة &#34;أم هارون&#34;

فنان سوري يدعو لمقاطعة "أم هارون"

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

قمر اللبنانية تتعرض لتهديد مباشر.. ما علاقة ابنها؟

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل &#34;خيانة عهد&#34;

بسبب رقبتها.. انتقادات حادة لحلا شيحة في مسلسل "خيانة عهد"

شاهد: عايدة رياض: &#34;حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية&#34;

شاهد: عايدة رياض: "حجبوني وجعلوني أؤدي العمرة وأنا اصلاً مسيحية"

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

بعد حظر ظهوره بالإعلام.. رامز جلال يقيم دعوى قضائية ضد نقيب الإعلاميين

عربي

الصحة المغربية: نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا بتسجيل 146 حالة جديدة

الصحة المغربية: نشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بكورونا بتسجيل 146 حالة جديدة

الإمارات تتوصل لعلاج مبتكر لـ(كورونا) مع نتائج واعدة

الإمارات تتوصل لعلاج مبتكر لـ(كورونا) مع نتائج واعدة

السودان يسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا

السودان يسجل أكبر ارتفاع للإصابات بفيروس كورونا

السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 392 حالة

السعودية: تسجيل 1344 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 392 حالة