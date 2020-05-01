مستوطنو غلاف غزة يزعمون مشاهدتهم قنابل إنارة بسماء المنطقة الحدودية وسط القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

زعم متسوطنو غلاف غزة، مساء اليوم الجمعة، أنهم شاهدوا عدد من قنابل الإنار في سماء المنطقة الحدودية وسط قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي.



ووقفا للموقع ذاته، فقد ادعى المستوطنون بأنهم سمعوا دوي عدة انفجارات في المنطقة.