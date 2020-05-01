الرئيس عباس: "الارهاب لن ينال من مصر وجيشها سيبقى خط الدفاع الاول









وأكد الرئيس، على أن "الارهاب" لن ينال من مصر الكنانة، وأن جيشها العظيم سيبقى خط الدفاع الأول لمصر والأمة العربية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقدم الرئيس ، باسم القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني خالص العزاء بشهداء الجيش المصري الأبرار الذين ارتقوا خلال قيامهم بواجبهم الوطني، داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع المصابين الأبطال، وأن يلهم اهالي الشهداء الصبر والسلوان.