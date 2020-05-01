الاتصالات بغزة تحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عن موقعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر نيسان/ أبريل، لعام 2020.



وأكدت الوزارة في تصريح لها، أن عملية صرف رواتب المتقاعدين سيكون غدا السبت، في كافة فروع بنك البريد المنتشرة بقطاع غزة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وشددت الوزارة على ضرورة أن يحضر المستفيد، قلماً للتوقيع، وأن يتخذ إجراءات السلامة.