شؤون فلسطينية

عورتاني: مجلس الوزراء صادق على خطة عقد امتحان الثانوية العامة في موعده

رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، عن مصادقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 27/ 4/2020م على خطّة عقد امتحان الثانوية العامة في موعده المُعلَن سابقاً 30/5/2020م، وبالتزامن في القدس، والمحافظات الشمالية والجنوبية، والخارج.

وتتضمّن الخطّة، بالإضافة إلى الجوانب التعليمية، حزمة من إجراءات الصحة والسلامة، والحماية للطلبة، والعاملين في الامتحان، التي أقرتها الحكومة، استناداً إلى بروتوكول صحي خاصّ بامتحان الثانوية العامة لهذا العام. وقد حدّدت الخطّة الأدوار والمهامّ الموكلة لكلّ واحدة من الوزارات، والجهات ذات الصلة، بما فيها وزارات: التربية والتعليم، والصحة، والحكم المحلي، والداخلية، والاتصالات، والمواصلات، والخارجية، والريادة. 

وقد شكّل مجلس الوزراء لجنة وزارية؛ لتنسيق الجهد الحكومي الهادف إلى تأمين عقد الامتحان بشكل سلس وآمن في ظلّ الظروف الاستثنائية المرتبطة بالمشهد الكوروني.

وأكّد عورتاني أنّ الامتحان سيُعقَد هذا العام، طبقاً للمعايير المعتمدة في دورات الامتحان السابقة دونما تغيير، وبأعلى درجات الاحترافية، والمهنية التي تحكم جوانب الامتحان، ومراحله كافّة. 

وأشار الوزير بأنّه قد أُحدِثَت زيادة كبيرة في أعداد قاعات الامتحان، وأعداد المراقبين؛ من أجل التخفيف على الطلبة عناء التنقل في هذه الظروف، ومن أجل الالتزام بمعايير التباعد الاجتماعي، والوقاية المعتمدة من وزارة الصحة، كما سيُؤمَّن التنظيف والتعقيم وَفق الأصول لجميع مرافق الامتحان وفي المراكز كافة، وقد أُعِدَّت نشرات إرشادية، ولوائح إجرائية لكلّ من الطلبة، والمراقبين، ومديري القاعات، ولجان الصحة المدرسية، وطواقم البلديات والمجالس المحلية التي ستتوفّر الدعم والإسناد لمراكز الامتحان.

ومن أجل تعظيم تكامل الأدوار الهادفة لإنجاح هذا الحدث التعليمي السيادي؛ فقد شُكِّلَت لجنة فنية وطنية مشتركة، ولجان على مستوى المديريات، تضمّ المديرين العامّين للتربية، والصحة، والحكم المحلي، والشرطة.

وفي ذات السياق، تتمنى الوزارة للطلبة الأعزاء النجاح والتوفيق، وتؤكّد لهم، ولأولياء الأمور الكرام، على أنّ الوزارة ستبذل مع شركائها كلّ جهد مستطاع؛ من أجل توفير بيئة آمنة ومريحة لكلّ الطلبة، وفي كافة أماكن تواجدهم، بما فيه المناطق النائية، كما ستوفّر للطلبة ذوي الإعاقة كلّ مستلزمات التقدّم للامتحان دون أيّ عراقيل، أو معيقات.

ودعت "التربية" أولياء الأمور، والطلبة، والمجتمع المحلي للتعاون، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها جهات الاختصاص؛ حفاظاً على سلامة إجراءات الامتحان، وسلاسته في مختلف المراحل. هذا وقد باشرت الوزارة بتزويد الطلبة كافة ببطاقات جلوسهم.

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