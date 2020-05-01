الاحتلال يعتقل مواطنا وأولاده الثلاثة قرب باب العمود ويقتحم العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من باب العمود في القدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب، بالتزامن مع اقتحام حي عبيد ببلدة العيسوية شمال المدينة.



وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا وأولاده الثلاثة، وهم من عائلة السلايمة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي عبيد ببلدة العيسوية، واعتدت على المواطنين هناك، ونفذت دوريات راجلة استفزازية.